لبنان سلم رئاسة لجنة التنمية الإجتماعية في الإسكوا إلى ليبيا في خلال الدورة الـ16

سلمت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للإسكوا إلى دولة ليبيا، في خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة التي عُقدت في الجزائر العاصمة يوم الإثنين 23 حزيران 2025.



وكان لبنان قد ترأس الدورة الخامسة عشرة من اللجنة، حيث قاد أعمالها في مرحلة دقيقة طغت عليها التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة.



وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيد على "أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية".



وشددت على أن "المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية، تتسم بارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتزايد الهشاشة الاجتماعية، في ظل أزمات متراكمة من أوبئة وانهيارات اقتصادية وصدمات مناخية ونزاعات مسلحة".



وحذرت من "تعمق الفجوات بين الفئات والمناطق، مشيرةً إلى الحاجة الملحة لتكريس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية في السياسات العامة".



وأشادت الوزيرة السيد بـ"الدور الذي قامت به الإسكوا خلال العام الماضي، لا سيما في دعم لبنان في إعداد استراتيجية وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز السجلات الاجتماعية والانضمام إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع".



وفي ختام كلمتها، تمنت الوزيرة السيد التوفيق للرئاسة الليبية الجديدة، داعيةً الدول الأعضاء إلى "جعل هذه الدورة منطلقًا لعمل مشترك يترجم التزام المنطقة بالتنمية العادلة والمستدامة".