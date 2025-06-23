ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في دير مار ضومط في القبيات…

الرئيس عون أبرق الى الشرع معزياً بضحايا التفجير الإرهابي

الرئيس عون أبرق الى الشرع معزياً بضحايا التفجير الإرهابي

جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف