الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الهيئات الإقتصادية يكرم نبيل الجسر... شقير: شكّل على مدى سنواتٍ طويلة مثالًا يُحتذى به في العمل العام

أخبار لبنان
2025-06-23 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الهيئات الإقتصادية يكرم نبيل الجسر... شقير: شكّل على مدى سنواتٍ طويلة مثالًا يُحتذى به في العمل العام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
رئيس الهيئات الإقتصادية يكرم نبيل الجسر... شقير: شكّل على مدى سنواتٍ طويلة مثالًا يُحتذى به في العمل العام

برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلاً بنائب رئيس الحكومة طارق متري، نظمت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير حفلاً تكريمياً لرئيس مجلس الإنماء والإعمار السابق المهندس نبيل الجسر، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

شقير

ولفت شقير في خلال الحفل الى أنه أراد من خلال هذه المناسبة المميّزة والجامعة، تكريم رجلاً وطنياً إستثنائياً، أعطى بحبٍّ وصمتٍ ووفاءٍ لبلده، هو رئيس مجلس الإنماء والإعمار السابق، المهندس نبيل الجسر، مشيرا الى أنه شكّل على مدى سنواتٍ طويلة مثالًا يُحتذى به في العمل العام، والإدارة الحكيمة، والالتزام الصادق في خدمة الوطن. لقد كان المهندس نبيل الجسر أكثر من مجرد مسؤولٍ في الدولة؛ كان ركيزةً من ركائز العمل المؤسساتي، ورمزًا للجدية والنزاهة والاحتراف.

وقال شقير: "في هذه اللحظة التاريخية، كلّنا أملٌ بأن تنتهي الحرب الدائرة حاليًا بسرعة، وأن يسود الاستقرار في منطقتنا، وأن ينعم لبنان بالسلام والأمن، ويعود إلى طريق التعافي والنهوض، مشدداً على موقف الهيئات الاقتصادية الراسخ والثابت، بأن لا خيار للبنانيين سوى الدولة، وعلى جميع القوى السياسية التكاتف والتعاون لبناء دولةٍ قادرةٍ، قويةٍ، وعصريةٍ، لأن في ذلك وحده مصلحة الجميع، من دون استثناء.

وأشار الى أن لبنان اليوم مع العهد الجديد ومع حكومة الرئيس نواف سلام، أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، لافتا الى أن المسؤولية تقتضي من الجميع أن يتعاطوا بإيجابية وانفتاح مع هذه الفرصة لأن الفرص لن تتكرر كثيراً.

شحرور

بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس الإنماء الاعمار ابراهيم شحرور بمزايا نبيل الجسر الشخصية وبأخلاقه الحميدة وحضوره المميز وبقيادته الحكيمة وبالإنجازات التي حققها في مجلس الإنماء والإعمار على مستوى لبنان.  

الجسر

ثم القى الجسر كلمة لفت فيها الى أن أن تجربة إعادة الإعمار بين 2006 و2009 كانت تجربة ناجحة سواء على مستوى تأهيل وإصلاح البنى التحتية أو على مستوى إعادة  بناء المساكن والمؤسسات الخاصة. وقد نجحت هذه التجربة بفضل القيادة السياسية وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، ومؤازرة المجتمع الدولي وخاصة الأشقاء العرب.

وقال: "أكثر ما أعتزّ به في مسيرتي المهنية، هو أنني عملت سنوات على تأمين التمويل الميسر لمشاريع وطنية كبرى، بعضها وصل إلى مرحلة بدء التنفيذ أو توقيع العقد، ولكنها أُجهضت لسبب أو لآخر، وهنا أتحدث عن مشاريع بمئات الملايين من الدولارات مثل إنشاء سد بسري، ومشروع النقل العام في بيروت الكبرى (BRT)، وتوسعة أوتوستراد الجنوب، والصرف الصحي في كسروان، وتطوير مرفأ طرابلس، والطريق الدائري لطرابلس، والأوتوستراد العربي بين طرابلس والحدود السورية، وغيرها من المشاريع الحيوية".

متري 

أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فقال: "أيها العزيز نبيل قام مجلس الإنماء والإعمار في أيام خدمتك الطويلة بمهام جليلة كثيرة وهي محط تقدير اللبنانيين أياً كان من الكلام يقال هنا بلا اعتبار ولا معرفة ولا احترام. كنت ومعك صفوة من المعاونين مثل العزيز د. إبراهيم شحرور وسواه تقومون بعمل كبير وتبنون للبنان صدقية في الخارج، ولولا هذه الصدقية التي بنيتموها خلال أعوام طويلة لما شهدنا هذا العام حين قررنا تعيين مجلس جديد ووفقنا الله باختيار العزيز محمد علي قباني والعزيز ابراهيم شحرور وسواهم".

ميدالية 

وبعد الإنتهاء من الكلمات، قدم شقير للجسر ميدالية الهيئات الإقتصادية تقديراً لعطاءاته وإسهاماته الكبيرة في مجال إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية على مستوى لبنان والذي يخدم كل الشعب اللبناني والإقتصاد الوطني.
 
 
 

أخبار لبنان

الهيئات

الإقتصادية

الجسر...

شقير:

سنواتٍ

طويلة

مثالًا

يُحتذى

العمل

العام

LBCI التالي
الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية
بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك: العمل الإرهابيّ يأتي في إطار تصاعد الأعمال الطائفيّة في سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-09

وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون من محمية أرز الشوف: نحتفل بالذكرى الـ١٦٤ للمؤسسة التي شكلت مثالًا في الولاء ونكرم شهداء قوى الأمن الداخلي بزرع أرزة عن إسم كل شهيد

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-09

شقير في إطلاق "الهيئات الإقتصادية"ورقتها الإصلاحية الشاملة : تضع حلولًا جذرية للإختلالات وتؤسس لبناء دولة عصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-08

إنتخاب نبيل كرم رئيسًا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-03

وفد صندوق النقد يزور الهيئات الإقتصادية: المتطلبات الإصلاحية وخطة التعافي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:49

وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
11:03

HERITAGE: Dadju & Tayc performing LIVE! Tap to get your tickets 🎤🔥

LBCI
أخبار لبنان
10:52

الرابطة المارونية دانت تفجير كنيسة مار الياس في دمشق: لمحاسبة من يقف وراء هذا العمل الجبان والكافر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-02

وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-01

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:11

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في دير مار ضومط في القبيات…

LBCI
أخبار لبنان
08:10

جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
07:23

بو صعب يعلن عن جلسة نيابية في 30 حزيران ويؤكد: المقاومة ملتزمة و"لم تطلق أي رصاصة" منذ اتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
06:43

غروسي: التصعيد لن يجد بأي حل ويجب العودة إلى طاولة المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:41

اليوم الحادي عشر من الحرب الإسرائيلية الإيرانية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

تفاصيل الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل...

LBCI
أخبار دولية
05:43

كالاس: إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرا للغاية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:00

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وطهران ترد بأن الوقت لم يحن بعد

LBCI
خبر عاجل
01:31

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع رحلات متوجهة إلى الأردن والخليج العربي من 24 ولغاية 26 الحالي

LBCI
منوعات
15:33

العلماء يكشفون الحقيقة المروعة: لهذا السبب لا يجب أن تستخدم هاتفك أبدًا في المرحاض

LBCI
خبر عاجل
12:19

التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق

LBCI
أخبار دولية
05:47

سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25

LBCI
أمن وقضاء
00:09

الراعي دان تفجير كنيسة مار الياس: إستهداف المسيحيين في الشرق إنقلاب على حقيقته التاريخية

LBCI
اسرار
23:21

أسرار الصحف 23-06-2025

LBCI
خبر عاجل
06:14

الجيش اللبناني يُجدّد كشفه على أحد الأبنية في منطقة الحدت - حي الأميركان علمًا أن المبنى مدمّر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More