رئيس الهيئات الإقتصادية يكرم نبيل الجسر... شقير: شكّل على مدى سنواتٍ طويلة مثالًا يُحتذى به في العمل العام

برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلاً بنائب رئيس الحكومة طارق متري، نظمت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير حفلاً تكريمياً لرئيس مجلس الإنماء والإعمار السابق المهندس نبيل الجسر، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.



شقير



ولفت شقير في خلال الحفل الى أنه أراد من خلال هذه المناسبة المميّزة والجامعة، تكريم رجلاً وطنياً إستثنائياً، أعطى بحبٍّ وصمتٍ ووفاءٍ لبلده، هو رئيس مجلس الإنماء والإعمار السابق، المهندس نبيل الجسر، مشيرا الى أنه شكّل على مدى سنواتٍ طويلة مثالًا يُحتذى به في العمل العام، والإدارة الحكيمة، والالتزام الصادق في خدمة الوطن. لقد كان المهندس نبيل الجسر أكثر من مجرد مسؤولٍ في الدولة؛ كان ركيزةً من ركائز العمل المؤسساتي، ورمزًا للجدية والنزاهة والاحتراف.



وقال شقير: "في هذه اللحظة التاريخية، كلّنا أملٌ بأن تنتهي الحرب الدائرة حاليًا بسرعة، وأن يسود الاستقرار في منطقتنا، وأن ينعم لبنان بالسلام والأمن، ويعود إلى طريق التعافي والنهوض، مشدداً على موقف الهيئات الاقتصادية الراسخ والثابت، بأن لا خيار للبنانيين سوى الدولة، وعلى جميع القوى السياسية التكاتف والتعاون لبناء دولةٍ قادرةٍ، قويةٍ، وعصريةٍ، لأن في ذلك وحده مصلحة الجميع، من دون استثناء.



وأشار الى أن لبنان اليوم مع العهد الجديد ومع حكومة الرئيس نواف سلام، أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، لافتا الى أن المسؤولية تقتضي من الجميع أن يتعاطوا بإيجابية وانفتاح مع هذه الفرصة لأن الفرص لن تتكرر كثيراً.



شحرور



بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس الإنماء الاعمار ابراهيم شحرور بمزايا نبيل الجسر الشخصية وبأخلاقه الحميدة وحضوره المميز وبقيادته الحكيمة وبالإنجازات التي حققها في مجلس الإنماء والإعمار على مستوى لبنان.



الجسر



ثم القى الجسر كلمة لفت فيها الى أن أن تجربة إعادة الإعمار بين 2006 و2009 كانت تجربة ناجحة سواء على مستوى تأهيل وإصلاح البنى التحتية أو على مستوى إعادة بناء المساكن والمؤسسات الخاصة. وقد نجحت هذه التجربة بفضل القيادة السياسية وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، ومؤازرة المجتمع الدولي وخاصة الأشقاء العرب.



وقال: "أكثر ما أعتزّ به في مسيرتي المهنية، هو أنني عملت سنوات على تأمين التمويل الميسر لمشاريع وطنية كبرى، بعضها وصل إلى مرحلة بدء التنفيذ أو توقيع العقد، ولكنها أُجهضت لسبب أو لآخر، وهنا أتحدث عن مشاريع بمئات الملايين من الدولارات مثل إنشاء سد بسري، ومشروع النقل العام في بيروت الكبرى (BRT)، وتوسعة أوتوستراد الجنوب، والصرف الصحي في كسروان، وتطوير مرفأ طرابلس، والطريق الدائري لطرابلس، والأوتوستراد العربي بين طرابلس والحدود السورية، وغيرها من المشاريع الحيوية".



متري



أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فقال: "أيها العزيز نبيل قام مجلس الإنماء والإعمار في أيام خدمتك الطويلة بمهام جليلة كثيرة وهي محط تقدير اللبنانيين أياً كان من الكلام يقال هنا بلا اعتبار ولا معرفة ولا احترام. كنت ومعك صفوة من المعاونين مثل العزيز د. إبراهيم شحرور وسواه تقومون بعمل كبير وتبنون للبنان صدقية في الخارج، ولولا هذه الصدقية التي بنيتموها خلال أعوام طويلة لما شهدنا هذا العام حين قررنا تعيين مجلس جديد ووفقنا الله باختيار العزيز محمد علي قباني والعزيز ابراهيم شحرور وسواهم".



ميدالية



وبعد الإنتهاء من الكلمات، قدم شقير للجسر ميدالية الهيئات الإقتصادية تقديراً لعطاءاته وإسهاماته الكبيرة في مجال إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية على مستوى لبنان والذي يخدم كل الشعب اللبناني والإقتصاد الوطني.