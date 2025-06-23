سلام استنكر الاعتداء الذي تعرضت له قطر

استنكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر.



وأكد سلام في بيان، تضامن لبنان الكامل معها حكومة وشعباً.



وتمنى سلام السلامة لقطر وأهلها من اي مكروه.

