الرئيس عون اتصل بالرئيس سلام مطمئنا بعد هبوط طائرته في البحرين اثر اغلاق المجال الجوي القطري

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مطمئناً بعد هبوط الطائرة التي كانت تقله إلى قطر في مملكة البحرين، بعد اغلاق المجال الجوي القطري نتيجة الاعتداء التي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم.



وأجرى الرئيسان عون وسلام تقييما للتطورات المستجدة.