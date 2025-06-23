وأكد سعيد في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، "أننا أمام منعطف كبير في المنطقة وبتاريخ المنطقة وهذا سيحدد مصير شعوب المنطقة لمدة طويلة".



وقال: "من الأفضل لإيران الإستسلام أمام الولايات المتحدة من الإستسلام أمام إسرائيل وبالتالي هذا الإستسلام سيكون مقبولا على المستوى المعنوي".



وأضاف: "أن تتحول إيران الى عامل عدم استقرار في المنطقة وأن تقصف أكثر دولة عربية في الخليخ قريبة منها هو خطأ كبير".

وعن القضية الفلسطينية، قال النائب السابق فارس سعيد: "أنا ماروني متعاطف مع القضية الفلسطينية ولكن اذا أصبحت هذه القضية "إسلامية" فلن أعود متعاطفا مع فلسطين".

رأى النائب السابق فارس سعيد أن لبنان لن يلتحق بدائرة العنف الدائرة في الشرق الأوسط لسببين.وأوضح أن "السبب الأول هو وجود ارادة وطنية أما السبب الثاني فهو ألا قدرة لحزب الله للدخول مجددا في هذه الحرب".