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التقدمي الإشتراكي: نتضامن مع دولة قطر وندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات
أخبار لبنان
2025-06-23 | 15:51
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التقدمي الإشتراكي: نتضامن مع دولة قطر وندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات
إستنكر الحزب "التقدمي الإشتراكي" في بيان، "الاعتداء الذي تعرّضت له دولة قطر الشقيقة والذي يشكّل انتهاكاً لسيادتها، ومن شأنه أن يوسّع رقعة المواجهات العسكرية وإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى التي لن يكون من السهولة السيطرة عليها".
وإذ أكّد الحزب "تضامنه مع دولة قطر الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانب لبنان"، دعا إلى وقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع الدائر بالطرق الدبلوماسية".
أخبار لبنان
التقدمي الإشتراكي
قطر
إطلاق النار
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