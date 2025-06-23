محمد خواجة لـ"عشرين 30": لا يمكن أن نصالح الكيان الإسرائيلي... وأنا مع تعميم فكرة المقاومة

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن الرئيس نبيه بري على تنسيق عالي مع حزب الله والحزب ينظر إليه كقائد للسفينة.



وأكد في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن موقف "حزب الله" متناغم الى أقصى حد مع القرار الرسمي اللبناني ومع المزاج اللبناني العام.

وشدد النائب محمد خواجة على أنهم ضد أي اتفاق مع إسرائيل، قائلا: "لا يمكن أن نصالح الكيان الإسرائيلي وإسرائيل شر مطلق وما دامت موجودة في المنطقة فلا يوجد استقرار لا في لبنان ولا في المنقطة".



واعتبر أن "المقاومة تمكّنت من احقاق نوع من الاستقرار"، قائلا: "نحن في بلد صغير فيه مطامع وأنا مع تعميم فكرة المقاومة وليس العكس".

ورأى خواجة أن "الولايات المتحدة لا ترى منطقتنا إلا بالعين الإسرائيلية"، مشددا على أنه لا يرى استقرارا في المنطقة من دون حلّ للقضية الفلسطينية.



وقال: "نحن نتمنى الإستقرار للمنطقة ولكن الأمور لا تستقر ما دام الشعب الفلسطيني محروم من أرضه".



وأضاف: "المشكلة مع ايران ليست السلاح النووي بل الدور الذي تلعبه واحتضانها لفلسطين ولا أرى أن طهران ستستسلم لان الاستسلام يعني سقوط للنظام".