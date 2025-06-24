سلام: لبنان يقف بحزم إلى جانب البحرين ودول الخليج كافة

شكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "ملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على اتصالهما الهاتفي عند وصوله إلى المنامة بشكل طارىء مساء أمس، نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة، فثمّن لهما حسن الاستقبال والضيافة والاهتمام المميز الذي حظي به مع الوفد المرافق.

وأعرب الرئيس سلام عن "وقوف لبنان بحزم إلى جانب البحرين ودول الخليج العربي كافة في وجه اي اعتداء على امنها وسيادتها واستقرارها".



وتوجه الرئيس سلام من البحرين الى دولة قطر في زيارة سيلتقي خلالها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ستتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.