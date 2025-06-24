طيران الشرق الأوسط: رحلات استثنائية اليوم لتعويض إلغاءات دبي والدوحة

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

"نظرا للظروف الراهنة في المنطقة، اضطرت الشركة مساء امس إلى إلغاء الرحلات التالية:

• الرحلة رقم ME430/ME431 المتوجّهة من وإلى دبي

• الرحلة رقم ME434/ME435 المتوجّهة من وإلى الدوحة

• الرحلة رقم ME437 العائدة من الدوحة الى بيروت

كما اضطرت الرحلة رقم ME428/ME429 المتوجهة من وإلى دبي إلى العودة إلى بيروت.



وحرصًا على تأمين سفر الركاب المتأثرين بهذه الإلغاءات، ستقوم الشركة اليوم ، 24 حزيران 2025 بتسيير الرحلات التالية:

توقيت الوصول- توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة

18:05 13:00 دبي بيروت ME2426

21:25 19:05 بيروت دبي ME2427

01:15 21:00 دبي بيروت ME430

04:35 02:15 بيروت دبي ME431

16:35 13:00 الدوحة بيروت ME432

20:30 17:35 بيروت الدوحة ME433



• ME2426/ME2427 رحلة إضافية من وإلى دبي، ستقل جميع ركاب رحلة ME428/429 الملغاة يوم 23 حزيران 2025 بالاضافة الى 80 راكبا من رحة ME430/431التي تم الغاؤها ايضا مساء 23 حزيران 2025.

• ME430/ME431 رحلة مجدولة من وإلى دبي وستقل على متنها 80 راكبًا الذين لم يتمكنوا من السفرمساء 23 حزيرا ن 2025

• ME432/ME433 رحلة إضافية من وإلى الدوحة ، لنقل ركاب رحلة الدوحة رقم ME434/435 التي أُلغيت مساء 23 حزيران 2025.

اما بالنسبة لركاب الرحلة ME437 المجدول عودتها من الدوحة الى بيروت مساء 23 حزيران 2025 والتي الغيت بسبب تحويل الطائرة، سيتم اعادة جدولة اقلاعها تحت رقم الرحلة ME1437 يوم 24 حزيران لتقلع من الدوحة الى بيروت عند الساعة الثانية ظهراً."