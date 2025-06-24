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طيران الشرق الأوسط: رحلات استثنائية اليوم لتعويض إلغاءات دبي والدوحة

أخبار لبنان
2025-06-24 | 00:50
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طيران الشرق الأوسط: رحلات استثنائية اليوم لتعويض إلغاءات دبي والدوحة
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طيران الشرق الأوسط: رحلات استثنائية اليوم لتعويض إلغاءات دبي والدوحة

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي: 
"نظرا للظروف الراهنة في المنطقة، اضطرت الشركة مساء امس إلى إلغاء الرحلات التالية:
الرحلة رقم ME430/ME431 المتوجّهة من وإلى دبي
الرحلة رقم ME434/ME435 المتوجّهة من وإلى الدوحة
الرحلة رقم ME437 العائدة من الدوحة الى بيروت
كما اضطرت الرحلة رقم ME428/ME429 المتوجهة من وإلى دبي إلى العودة إلى بيروت.

وحرصًا على تأمين سفر الركاب المتأثرين بهذه الإلغاءات، ستقوم الشركة اليوم ، 24 حزيران 2025 بتسيير الرحلات التالية:
توقيت الوصول- توقيت الاقلاع     الى      من      رقم الرحلة
18:05          13:00            دبي   بيروت   ME2426
21:25          19:05            بيروت   دبي    ME2427
01:15          21:00           دبي     بيروت    ME430
04:35          02:15          بيروت      دبي   ME431
16:35          13:00          الدوحة     بيروت   ME432
20:30          17:35         بيروت     الدوحة    ME433

ME2426/ME2427  رحلة إضافية من وإلى دبي،  ستقل جميع ركاب رحلة ME428/429 الملغاة يوم 23 حزيران 2025 بالاضافة الى 80 راكبا من رحة ME430/431التي تم الغاؤها ايضا مساء 23 حزيران 2025.
ME430/ME431 رحلة مجدولة من وإلى دبي وستقل على متنها 80 راكبًا الذين  لم يتمكنوا من السفرمساء 23 حزيرا ن 2025
ME432/ME433  رحلة إضافية من وإلى الدوحة ، لنقل ركاب رحلة الدوحة رقم ME434/435  التي أُلغيت مساء 23 حزيران 2025.
اما بالنسبة لركاب الرحلة ME437 المجدول عودتها من الدوحة الى بيروت مساء 23 حزيران 2025 والتي الغيت بسبب تحويل الطائرة، سيتم اعادة جدولة اقلاعها تحت رقم الرحلة ME1437 يوم 24 حزيران لتقلع من الدوحة الى بيروت عند الساعة الثانية ظهراً."

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