سلام في زيارة رسمية إلى قطر لبحث التعاون الثنائي والملفات المشتركة

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى دولة قطر في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري يضم وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الطاقة جو صدي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.



وكان في استقبال الرئيس سلام والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني.



وسيلتقي الرئيس سلام خلال الزيارة بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ستتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.