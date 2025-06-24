المفتي قبلان: تعلّمنا من إيران كيف تكون السيادة والبطولات الاستراتيجية

أصدر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

"للتاريخ والمستقبل القريب وما سيكون عليه الشرق الأوسط أقول: الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران انتهت باكتساب إيران لجولة الحرب المدمّرة بالنقاط الثقيلة، وإيران النووية تحت الطاولة باتت إيران النووية فوق الطاولة، فيما برنامجها الصاروخي ابتلع نتنياهو وكل حروبه الماضية، وأسس لمنطق قوة جديد في الشرق الأوسط، والنتائج السياسية للصواريخ الإيرانية الثقيلة على نتنياهو وحلفائه ستكون كارثية، والتفاوض الأميركي مع طهران سيكون باعتبار إيران قوةً ناظمة وندّاً قوياً بالشرق الأوسط، واليوم الشرق الأوسط بين طهران وواشنطن فقط والباقي تفصيل، وما قدمته طهران في هذه الحرب حوّلها إلى مغناطيس إقليمي قوي سيجذب كثيراً من الدول العربية والإسلامية إلى شراكات مختلفة مع طهران، ولبنان معني جداً بتطوير علاقاته مع طهران القوية، والدولة اللبنانية مطالبة بقراءة نتائج هذه الحرب بخلفية أثمان الربح الوطني وواقع الندية القوية، والمحسوم التاريخي لأخطر فترة يمرّ بها الشرق الأوسط أنّ تل أبيب خسرت ما ربحته، فيما الربح الاستراتيجي صبّ بصالح طهران، والرئيس ترامب تحوّل بسرعة مدهشة مِن "تغيير النظام بطهران" إلى "مباركة طهران والدعاء لها"، ومع نهاية هذه الحرب: زمن المفاوضات تحت التهديد انتهى، والدرس الذي استفدناه من هذه الحرب الفاصلة أننا تعلّمنا من إيران كيف تكون السيادة والبطولات الإستراتيجية، ولا شيء يحمي الأوطان مثل القوة الداخلية والشجاعة الوطنية، فيما مجلس الأمن ووعود واشنطن ليست أكثر من دكان ومشاريع غدر، وشكراً لإيران لأنها أنقذت الشرق الأوسط من أسوأ لحظة مصيرية بالقرن الواحد والعشرين".