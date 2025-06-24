الرئيس سلام: للتوصل إلى تفاهم تنفيذيّ في شأن مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة

جدد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، دعم لبنان لقطر في وجه العدوان.



وأوضح، خلال زيارته قطر، على رأس وفد وزاريّ، أنّهم اتفقوا على الاستمرار في التشاور، بهدف التوصل إلى تفاهم تنفيذيّ في شأن مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة، سواء من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء أو تزويد لبنان بالغاز.



وأمل أن تستقر الأمور في المنطقة وأن يستأنف الأشقاء القطريين زياراتهم إلى لبنان.



كما أمل أن يكون هناك موسم اصطياف واعد.



وأطلع سلام الأمير ورئيس مجلس الوزراء على ما أُقيم به، في الأشهر الماضية، في لبنان، إن كان في مجال الاصلاح حيث يتم التركيز عليه مع مشاريع القوانين، والخطوات لإعادة تشكيل الإدارة على أسس الشفافية والتنافسية وغيرها من المشاريع.



وقال: "أما في ما يخص الملف الإقليميّ، فقد أكدنا، كما فعلنا منذ اليوم الأول، أنّ العدوان الإسرائيليّ على إيران هو انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وللقانون الدوليّ".



أمّا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ، فأوضح أنّه بحث مع الرئيس سلام مجالات العمل معًا لدعم الأشقاء في لبنان كما حاجاته من الطاقة وإعادة الإعمار.



ولفت إلى مرور المنطقة في تحديات لم تمر فيها منذ فترة وكان هناك إعتداء على سيادة قطر ونحتفظ بسياسة حسن الجوار.



وقال: "واشنطن طلبت منا التواصل مع إيران لمعرفة مدى انفتاحها على وقف إطلاق النار".



وأضاف: "نريد منطقة آمنة تخلو من أيّ أسلحة نووية باتفاق يضمن أمن الجميع ومصالحهم".