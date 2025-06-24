جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"

طالب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بجدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"، مشدّدًا على وجوب أن تكون الدولة "واضحة المعالم".



وقال، من بعبدا: "خلال الأشهر الخمسة، لم ألمس أيّ فساد بمعالجة أيّ ملف وهذا تطور إيجابيّ ملحوظ لأنّ ثمة نية حقيقية ببناء الدولة".



وأكّد أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، مصمم على الإصلاح.



كما أكّد تأييده مبدأ الحوار دائمًا.



ولفت جعجع إلى أنّه، منذ اللحظة الأولى، على توافق وتنسيق مع الرئيس عون، "الذي يملك النية والخطط لقيام دولة فعلية في لبنان وقد حصل تقدّم كبير بالفعل".