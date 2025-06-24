الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
2025-06-24 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
0
min
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
طالب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بجدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"، مشدّدًا على وجوب أن تكون الدولة "واضحة المعالم".
وقال، من بعبدا: "خلال الأشهر الخمسة، لم ألمس أيّ فساد بمعالجة أيّ ملف وهذا تطور إيجابيّ ملحوظ لأنّ ثمة نية حقيقية ببناء الدولة".
وأكّد أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، مصمم على الإصلاح.
كما أكّد تأييده مبدأ الحوار دائمًا.
ولفت جعجع إلى أنّه، منذ اللحظة الأولى، على توافق وتنسيق مع الرئيس عون، "الذي يملك النية والخطط لقيام دولة فعلية في لبنان وقد حصل تقدّم كبير بالفعل".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
زمنيّ
لتسليم
"حزب
الله"
التالي
انتقال السلطة في قيادة اليونيفيل في الناقورة
الرئيس سلام: للتوصل إلى تفاهم تنفيذيّ في شأن مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:32
جعجع من بعبدا: نطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله ونحن مع دولة واضحة المعالم
آخر الأخبار
06:32
جعجع من بعبدا: نطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله ونحن مع دولة واضحة المعالم
0
صحف اليوم
2025-05-25
مصادر “الأنباء الكويتية": وضع جدول زمنيّ لسحب السلاح الفلسطينيّ قد يمهد لوضع جدول زمنيّ لسلاح “حزب الله”
صحف اليوم
2025-05-25
مصادر “الأنباء الكويتية": وضع جدول زمنيّ لسحب السلاح الفلسطينيّ قد يمهد لوضع جدول زمنيّ لسلاح “حزب الله”
0
أخبار لبنان
2025-04-02
معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”
أخبار لبنان
2025-04-02
معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”
0
أخبار لبنان
2025-05-22
جعجع: مواقف عباس تحسم ملف السلاح الفلسطيني وعلى الحكومة وضع جدول زمني لجمع السلاح
أخبار لبنان
2025-05-22
جعجع: مواقف عباس تحسم ملف السلاح الفلسطيني وعلى الحكومة وضع جدول زمني لجمع السلاح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:34
كنعان بعد جلسة لجنة المال: إستكمال النقاش غدًا ببند صندوق القضاة وتعويضات نهاية الخدمة
أخبار لبنان
09:34
كنعان بعد جلسة لجنة المال: إستكمال النقاش غدًا ببند صندوق القضاة وتعويضات نهاية الخدمة
0
أخبار لبنان
08:05
افرام ناقش مع الرئيس تطوير قانون الانتخابات والتعيينات ومرفأ جونية
أخبار لبنان
08:05
افرام ناقش مع الرئيس تطوير قانون الانتخابات والتعيينات ومرفأ جونية
0
أخبار لبنان
07:53
جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية
أخبار لبنان
07:53
جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية
0
أخبار لبنان
07:35
انتقال السلطة في قيادة اليونيفيل في الناقورة
أخبار لبنان
07:35
انتقال السلطة في قيادة اليونيفيل في الناقورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:42
الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق "الرحلات المغادرة من الكويت" بسبب التطورات في المنطقة
آخر الأخبار
13:42
الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق "الرحلات المغادرة من الكويت" بسبب التطورات في المنطقة
0
أخبار لبنان
2025-05-16
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الإستشفاء-الطبابة
أخبار لبنان
2025-05-16
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الإستشفاء-الطبابة
0
حال الطقس
2025-06-22
لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس
حال الطقس
2025-06-22
لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس
0
آخر الأخبار
2025-05-18
القلم الذي يزال يشهد إقتراعًا حتى الآن هو في الكرك - زحلة
آخر الأخبار
2025-05-18
القلم الذي يزال يشهد إقتراعًا حتى الآن هو في الكرك - زحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش هاجم نظام رادار إيرانيا قرب طهران... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش هاجم نظام رادار إيرانيا قرب طهران... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
وقف النار بين نفي وانتصار... فهل تلوح المفاوضات في الأفق؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
وقف النار بين نفي وانتصار... فهل تلوح المفاوضات في الأفق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هل يصمد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هل يصمد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل؟
0
أخبار دولية
07:21
ترامب: كل من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار
أخبار دولية
07:21
ترامب: كل من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
07:04
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
07:04
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
0
أخبار لبنان
06:55
الرئيس سلام: للتوصل إلى تفاهم تنفيذيّ في شأن مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة
أخبار لبنان
06:55
الرئيس سلام: للتوصل إلى تفاهم تنفيذيّ في شأن مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة
0
أخبار دولية
02:34
قبل ساعات من الهدنة... هجوم إيراني على بئر السبع
أخبار دولية
02:34
قبل ساعات من الهدنة... هجوم إيراني على بئر السبع
0
أخبار دولية
17:07
قطر: الرد على هجوم إيران مسألة سيادية
أخبار دولية
17:07
قطر: الرد على هجوم إيران مسألة سيادية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:27
تصعيد جديد للحرب... هجوم إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر
تقارير نشرة الاخبار
16:27
تصعيد جديد للحرب... هجوم إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:59
موقع FlightRadar24: اغلاق المجال الجوي الاماراتي
خبر عاجل
12:59
موقع FlightRadar24: اغلاق المجال الجوي الاماراتي
2
اقتصاد
02:17
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:17
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
12:38
شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة
خبر عاجل
12:38
شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة
4
خبر عاجل
13:26
معلومات للـLBCI: طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لهذه الليلة الى قطر والإمارات أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية
خبر عاجل
13:26
معلومات للـLBCI: طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لهذه الليلة الى قطر والإمارات أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية
5
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني
6
خبر عاجل
19:19
مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي
خبر عاجل
19:19
مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي
7
أخبار دولية
00:40
ترامب يعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل: نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا رغم التصعيد الأخير
أخبار دولية
00:40
ترامب يعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل: نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا رغم التصعيد الأخير
8
خبر عاجل
18:07
ترامب: رسميا إيران ستبدأ وقف إطلاق النار وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوما
خبر عاجل
18:07
ترامب: رسميا إيران ستبدأ وقف إطلاق النار وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More