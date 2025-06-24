انتقال السلطة في قيادة اليونيفيل في الناقورة

إحتفلت قوات الامم المتحدة المعززة اليونيفيل بإنتقال السلطة بين القائد الإسبانيّ المنتهية ولايته الجنرال آرلدو لاثاروا والجنرال الإيطاليّ ديوداتو أبانيارا، في المقر العام لليونيفيل في الناقورة وسط أجواء خيمت عليها أصوات إنفجارات الصواريخ الإعتراضية وتحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية.



وبعد عرض عسكريّ للوحدات المشاركة في اليونيفيل، وضع وزير الدفاع ميشال منسى إكليلًا من الورد باسم الحكومة اللبنانية على نصب ضحايا اليونيفيل.



وألقى الجنرال لاثاروا المنتهية ولايته كلمة تناول فيها عمل اليونيفيل ومؤازرتها للجيش اللبنانيّ في جنوب الليطاني ودعم تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1701

وتحقيق الإستقرار، مؤكدا الحاجة إلى بقاء اليونيفيل.



ثم تحدث الجنرال الجديد ديوداتو أبانيارا فشكر سلفه وقيادته الحكيمة.



وقال: "علينا تعزيز الإستقرار والعمل على تنفيذ القرار الدوليّ 1701 ولهذا السبب، يجب علينا مواصلة تعزيز الاستقرار، والتنسيق الدوليّ، وتحويل الحوار إلى عمل ملموس. إن إدراك أهمية الاستقرار لا يكفي؛ بل يجب أن نعمل، بلا كلل على بنائه يومًا بعد يوم".



وأضاف نجتمع في وقت يشهد تحولات كبيرة في المشهد العملانيّ والسياسيّ وتتتجاوز حفلة اليوم مجرد نقل رسمي للقيادة، فهي تؤكد مجددًا الدور الحيويّ لليونيفيل كقوة استقرار بعد تجدد الأعمال العدائية".