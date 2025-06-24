الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انتقال السلطة في قيادة اليونيفيل في الناقورة

أخبار لبنان
2025-06-24 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انتقال السلطة في قيادة اليونيفيل في الناقورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
انتقال السلطة في قيادة اليونيفيل في الناقورة

إحتفلت قوات الامم المتحدة المعززة اليونيفيل بإنتقال السلطة بين القائد الإسبانيّ المنتهية ولايته الجنرال آرلدو لاثاروا والجنرال الإيطاليّ ديوداتو أبانيارا، في المقر العام لليونيفيل في الناقورة وسط أجواء خيمت عليها أصوات إنفجارات الصواريخ الإعتراضية وتحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وبعد عرض عسكريّ للوحدات المشاركة في اليونيفيل، وضع وزير الدفاع ميشال منسى إكليلًا من الورد باسم الحكومة اللبنانية على نصب ضحايا اليونيفيل.

وألقى الجنرال لاثاروا المنتهية ولايته كلمة تناول فيها عمل اليونيفيل ومؤازرتها للجيش اللبنانيّ في جنوب الليطاني ودعم تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1701
 وتحقيق الإستقرار، مؤكدا الحاجة إلى بقاء اليونيفيل.

ثم تحدث الجنرال الجديد ديوداتو أبانيارا فشكر سلفه وقيادته الحكيمة.

وقال: "علينا تعزيز الإستقرار والعمل على تنفيذ القرار الدوليّ 1701 ولهذا السبب، يجب علينا مواصلة تعزيز الاستقرار، والتنسيق الدوليّ، وتحويل الحوار إلى عمل ملموس. إن إدراك أهمية الاستقرار لا يكفي؛ بل يجب أن نعمل، بلا كلل على بنائه يومًا بعد يوم".

وأضاف نجتمع في وقت يشهد تحولات كبيرة في المشهد العملانيّ والسياسيّ وتتتجاوز حفلة اليوم مجرد نقل رسمي للقيادة، فهي تؤكد مجددًا الدور الحيويّ لليونيفيل كقوة استقرار بعد تجدد الأعمال العدائية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

السلطة

قيادة

اليونيفيل

الناقورة

LBCI التالي
جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية
جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-12

وزير الدفاع في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-18

الرئيس عون منح قائد "اليونيفيل" الجنرال Aroldo Lázaro وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا للجهود التي بذلها خلال توليه قيادة قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

وصول وزير الدفاع الوطنيّ إلى مكتب قائد قوات اليونيفيل في الناقورة في زيارة أخيرة قبل تسليم اللواء ألوردو لازارو مهامه

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى يزور قيادة قطاع جنوب الليطاني في صور للاطلاع على المهام الموكلة للوحدات العسكرية والتنسيق القائم مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:34

كنعان بعد جلسة لجنة المال: إستكمال النقاش غدًا ببند صندوق القضاة وتعويضات نهاية الخدمة

LBCI
أخبار لبنان
08:05

افرام ناقش مع الرئيس تطوير قانون الانتخابات والتعيينات ومرفأ جونية

LBCI
أخبار لبنان
07:53

جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية

LBCI
أخبار لبنان
07:04

جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:42

الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق "الرحلات المغادرة من الكويت" بسبب التطورات في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-16

كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الإستشفاء-الطبابة

LBCI
حال الطقس
2025-06-22

لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-18

القلم الذي يزال يشهد إقتراعًا حتى الآن هو في الكرك - زحلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:20

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: الجيش هاجم نظام رادار إيرانيا قرب طهران... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

وقف النار بين نفي وانتصار... فهل تلوح المفاوضات في الأفق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

هل يصمد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
07:21

ترامب: كل من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
07:04

جعجع: لوضع جدول زمنيّ لتسليم سلاح "حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
06:55

الرئيس سلام: للتوصل إلى تفاهم تنفيذيّ في شأن مساهمة قطر في دعم لبنان في مجال الطاقة

LBCI
أخبار دولية
02:34

قبل ساعات من الهدنة... هجوم إيراني على بئر السبع

LBCI
أخبار دولية
17:07

قطر: الرد على هجوم إيران مسألة سيادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:27

تصعيد جديد للحرب... هجوم إيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:59

موقع FlightRadar24: اغلاق المجال الجوي الاماراتي

LBCI
اقتصاد
02:17

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
12:38

شاهد من رويترز: دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة

LBCI
خبر عاجل
13:26

معلومات للـLBCI: طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها لهذه الليلة الى قطر والإمارات أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية

LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني

LBCI
خبر عاجل
19:19

مسؤول إيراني كبير يؤكد لرويترز موافقة طهران على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي

LBCI
أخبار دولية
00:40

ترامب يعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل: نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا رغم التصعيد الأخير

LBCI
خبر عاجل
18:07

ترامب: رسميا إيران ستبدأ وقف إطلاق النار وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More