افرام ناقش مع الرئيس تطوير قانون الانتخابات والتعيينات ومرفأ جونية

ناقش رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، التحدّيات التي يواجهها لبنان والمنطقة.



وقال، عبر حسابه على اكس: "تطرّقنا الى ضرورة تطوير قانون الانتخابات النيابيّة الحالي ليمنح المغتربين حقّ التصويت لكامل أعضاء المجلس النيابيّ، كما أهميّة إجراء الانتخابات في موعدها، والعمل على قانون إنتخابات حديث يمثّل الطوائف والمناطق. كما تناولنا ملفّات حياتيّة أساسيّة: من أزمة النفايات، إلى التعيينات الإداريّة، ومرفأ جونية ودوره الحيويّ".