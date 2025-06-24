شركة "اير فرانس" تستأنف رحلاتها إلى الخليج ولبنان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية والإمارات الأربعاء، وإلى لبنان الخميس، في حين تبقي رحلاتها إلى إسرائيل معلقة حتى 24 تموز.



وقال متحدث باسم الشركة إنها "تعتزم استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول ودبي والرياض اعتبارا من الأربعاء 25 حزيران 2025".



وعُلقت هذه الرحلات الأحد بسبب النزاع بين إسرائيل وإيران، لاسيما في اعقاب القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية إيرانية، بعد أسبوع من اندلاع الحرب.



وأعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الثلاثاء بدء سريان وقف إطلاق النار بين البلدين، بعد لحظات على اتهامهما بانتهاكه.



كما قررت شركة الطيران الفرنسية "استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول وبيروت اعتبارًا من الخميس 26 حزيران"، حسب المصدر، بعد أن تم تعليقها في 16 من هذا الشهر.



وبالنسبة لرحلاتها بين باريس وتل أبيب، أكدت الشركة أنها ستبقى معلقة حتى 14 تموز، بعدا أن كانت قد اوقفتها بعد بدء الهجوم الإسرائيليّ على إيران في 13حزيران.