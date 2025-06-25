السفير السعودي يزور وزير العدل

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم وزير العدل اللبناني عادل نصار في مكتبه بالوزارة.



وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.