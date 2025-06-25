البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه وافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب.