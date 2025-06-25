الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...

أخبار لبنان
2025-06-25 | 04:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي أن "طائرات سلاح الجو اغارت أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة “الصادق” للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع حزب الله لتحويل الأموال لدعم الأنشطة للتنطيم."

واضاف "شبكة "الصادق" للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. وتُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة حزب الله."

وتابع "خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى جيش الدفاع في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني والذي كان يدير بشكل حصري اجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية."

وختم "يشكل القضاء على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله ."

أخبار لبنان

الاسرائيلي:

القضاء

الآلية

الإيرانية

لتحويل

الأموال

الله...

LBCI التالي
سلام رحّب بموافقة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان: خطوة أساسية في إعادة الإعمار
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-13

الجيش الإسرائيلي: دمرنا في أصفهان مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخضب ومختبرات

LBCI
أخبار دولية
2025-06-16

الجيش الاسرائيليّ: القضاء على أربعة مسؤولي استخبارات إيرانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-14

القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني: القضاء على عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-19

وتيرة معالجة سلاح حزب الله سترتفع بعد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:48

سلام ترأس إجتماعًا لمناقشة صندوق تعافي لبنان وآليات عمله: خطوة محورية نحو دعم إضافي من المانحين وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
09:47

رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت والتقى سفيرة الأرجنتين

LBCI
أخبار لبنان
09:07

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة

LBCI
أمن وقضاء
08:59

في الجنوب... 3 محاضر ضبط في حق مؤسسات غذائية وإنذار لمنتجع سياحي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:44

كنعان بعد لجنة المال: اقرار اعتماد اضافي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بقيمة ١٣٢٠ مليار ليرة

LBCI
أخبار دولية
08:54

ماكرون: فرنسا تجري تحليلها الخاص للأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية

LBCI
آخر الأخبار
08:57

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: واثق جدا من أن الولايات المتحدة وجهت "ضربة قوية" لإيران

LBCI
آخر الأخبار
09:12

الجيش الإسرائيلي: المسيرة لم تدخل إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

جولة ذخائر القديسة تريزا الطفل يسوع مستمرة... والمشهد من بقعكفرا

LBCI
أخبار دولية
07:59

سرايا القدس عرضت مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي في غزة

LBCI
أخبار دولية
06:01

ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتائج السباق الأول من بطولة لبنان لسيارات الدفع الرباعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

من مجدليا... ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع لا تزال تجوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مهرجان بيبلوس الدولي... فن لا يعرف الأزمات وموسيقى جامعة للبنانيين والسياح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

التكنولوجيا المصرفية من بنك بيروت في خدمة البقاع وقطاعاته الإنتاجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قطاع الإتصالات في لبنان: خدمة باهظة وجودة رديئة... ولكن الفرص واعدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:12

برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
14:38

الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي

LBCI
أخبار لبنان
04:15

الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...

LBCI
منوعات
02:43

محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!

LBCI
خبر عاجل
11:15

سماع دوي انفجار في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق

LBCI
خبر عاجل
11:42

سانا: الانفجار الذي سمع قبل قليل في محيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب

LBCI
آخر الأخبار
16:25

الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو إسرائيل "من إيران على الأرجح"

LBCI
فنّ
03:32

"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More