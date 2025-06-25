طيران الشرق الأوسط: استئناف الرحلات الى العراق

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان الآتي:



"بعد أن استأنفت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية رحلاتها اليوم الى بغداد ، تُعلن معاودة تسيير كل رحلاتها المجدولة سابقا من و إلى بغداد، النجف، وأربيل، وذلك في الايام التالية:



أيام التشغيل الوجهة



رحلتان يوميا بغداد



الثلاثاء – الخميس – الجمعة - الأحد النجف



الثلاثاء – الخميس – السبت – الأحد أربيل



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