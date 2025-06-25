مرقص يحصل على هبة تركية لتلفزيون لبنان ويستقبل وفودًا

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة وفدًا من الحزب السوري القومي الإجتماعي، ضم: نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، عميد الاعلام معن حمية،عضو المجلس الأعلى الدكتور جورج جريج وناموس عمدة الإعلام رامي شحرور الذين أشادوا بمواقف الوزير مرقص.



وإثر اللقاء، قال الحسنية: "تشرفنا بزيارة الوزير مرقص للوقوف إلى جانبه في مشروعه القائم من أجل وحدة الإطار الإعلامي وبنائه. وتداولنا في الآليات اللازمة من أجل أن يكون الإعلام إعلامًا وطنيًا حرًا يؤدي إلى وحدة مجتمعنا وإلى وحدة أبناء هذه الأمة مع بعضها البعض كما وكيفية مواجهة العدو الإسرائيلي".



وشدد الحسنية على "أهمية الوقوف في لبنان كتلة متراصة واحدة وعلى مساهمة الإعلام في دفع المواطنين من أجل ان يكونوا مجتمعًا واحدًا وأن يسود الإطار المدني بدل الإطار المذهبي والطائفي".



واستقبل الوزير مرقص وفدًا من مؤسسة "تيكا" التي قدمت لتلفزيون لبنان غرفة إنتظار للضيوف وثلاث غرف للمونتاج مع غرفة عزل صوت وميكسر للبرامج الخارجية.



وضم الوفد مدير المؤسسة أنور غيز ومدير مشاريع "تيكا" في لبنان محمد مقصود، يرافقهما مدير البرامج والإنتاج في تلفزيون لبنان هيثم كالوت.



وبعد اللقاء، شكر الوزير مرقص الوفد على ما تقدمه المؤسسة لتلفزيون لبنان وقال: "نبحث في إمكانيات أخرى لسد حاجات تتعلق بوزارة الإعلام، إضافةً إلى تلفزيون لبنان، مثنيًا على "تلبية المؤسسة لهذا الطلب وكرم المساعدة والدعم للتلفزيون والوزارة".



كذلك، استقبل الوزير مرقص وفدًا من رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا برئاسة خالد محمد أحمد ترافقه رئيسة جمعية "وحدة مجتمع" ندى صوان ومسؤولة شؤون المرأة في الرابطة سهير حليحل.



وإثر اللقاء، قال أحمد: "وجهنا للوزير مرقص دعوة رسمية لحفل العشاء السنوي للرابطة الذي سيقام في 22 تموز المقبل وطلبنا منه أن يكون خطيبًا ومكرمًا في هذا الحفل"، مشيرًا إلى أن "مرقص سينظر في مشاركته في هذا اللقاء".