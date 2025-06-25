جلسة عامة لمجلس النواب يوم الإثنين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 30 حزيران الحالي، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.