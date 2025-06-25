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الرئيس عون: التمديد لليونيفيل عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية

أخبار لبنان
2025-06-25 | 08:05
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الرئيس عون: التمديد لليونيفيل عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية
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الرئيس عون: التمديد لليونيفيل عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية

الرئيس عون: وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الادميرال ادوارد الغرين خلال استقباله في قصر بعبدا، في حضور السفير البريطاني هايمش كاول، أن "لبنان يعتبر ان التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الـ"يونيفيل" عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية. لذا يعلق آمالا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده من دون أي عراقيل".
 

وأكد الرئيس عون أن وجود الـ"يونيفيل" في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701، خصوصا أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم وفق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار الى أن "استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، علما انه حيثما حل الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني تم تطبيق قرار الدولة اللبنانية بحصرية السلاح في ايدي القوات الأمنية النظامية وحدها، مع إزالة كل المظاهر المسلحة".

وشدد الرئيس عون على أن "إستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا الى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت، يبقي التوتر قائما ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني الماضي من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وامنه واستقراره".

وأجرى الرئيس عون مع المسؤول البريطاني جولة افق، تناولت التطورات الإقليمية الراهنة ومرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية في إيران وإسرائيل، إضافة الى الأوضاع في الجنوب اللبناني وعلى الحدود اللبنانية - السورية.


واستقبل الرئيس عون رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، يرافقه نائب رئيس التيار عثمان مجذوب، وتم تقويم الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة واهمية الدور الكبير والحساس الذي يقوم به رئيس الجمهورية في هذه المرحلة.

كما تم التطرق الى العديد من العناوين الأساسية السياسية والاجتماعية، حيث اثنى النائب كرامي على "الجدية الواضحة بتفعيل عمل مؤسسات الدولة وضرورة استكمالها على كل المستويات الدستورية والقانونية والرقابية والاجتماعية والانسانية واستكمال التعيينات. إضافة الى أمور تتعلق بمدينة طرابلس".

كذلك تم الحديث عن تطبيق القرار ١٧٠١، حيث اثنى كرامي على "الدور الوطني للجيش اللبناني الذي يقوم به في هذا الاطار".


واستقبل رئيس الجمهورية النائب اديب عبد المسيح الذي بحث معه في مواضيع وطنية عدة، ولا سيما بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، شدد النائب عبد المسيح على ضرورة اعتماد سياسة الحياد، معتبرا أن الموقف الذي اعتمدته الدولة اللبنانية حيال الصراع الإسرائيلي - الإيراني الأخير، قد جنب لبنان تداعيات كثيرة لم يعد قادرا على تحملها.

وذكر أن البحث تناول أيضا الوضع في الجنوب واهمية التمديد لقوات الـ"يونيفيل".

وأشار الى انه أثار مع الرئيس عون "حاجات منطقة الشمال عموما والكورة خصوصا من النواحي الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية، ولمس لدى الرئيس عون اهتماما بتحقيق الانماء المتوازن في البلاد".
 
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

لبنان

اليونيفيل

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