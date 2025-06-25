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جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
أخبار لبنان
2025-06-25 | 09:07
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جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 2025/06/27 جلسة في السراي لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق.
للاطلاع على الجدول اضغط
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