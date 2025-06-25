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سلام ترأس إجتماعًا لمناقشة صندوق تعافي لبنان وآليات عمله: خطوة محورية نحو دعم إضافي من المانحين وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار

أخبار لبنان
2025-06-25 | 09:48
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سلام ترأس إجتماعًا لمناقشة صندوق تعافي لبنان وآليات عمله: خطوة محورية نحو دعم إضافي من المانحين وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار
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سلام ترأس إجتماعًا لمناقشة صندوق تعافي لبنان وآليات عمله: خطوة محورية نحو دعم إضافي من المانحين وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اجتماعًا رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي لبنان (LRA) وآليات عمله. وشارك في الاجتماع  الذي ضم الوزارات المعنية وهيئات الامم المتحدة كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزراء الداخلية العميد احمد الحجار، الصناعة جو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الثقافة غسان سلامة، البيئة تمارا الزين، المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وممثلون عن وزارات الصحة العامة، الزراعة والشؤون الاجتماعية، المنسق المقيم للأمم المتحدة  في لبنان عمران ريزا، مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي بليرتا اليكو، رئيسة مكتب الممثل المقيمة للأمم المتحدة نتالي سارافيان، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، وعدد من المستشارين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

واشار المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الى ان "هذا الصندوق يعد آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تديرها الأمم المتحدة، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار.
ويركز الصندوق بشكل أساسي على تمويل مشاريع تعزز التماسك الاجتماعي، وتقوي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب. كما يساهم الصندوق في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان (LRA)، الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة. 
ويشكل اجتماع اليوم خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسقة".

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