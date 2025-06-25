رئيس الأركان يتفقد القوات البحرية

تفقَّد اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان القوات البحرية بدءًا من قاعدة جونيه البحرية، حيث التقى الضباط والعسكريين، مُشيدًا بأدائهم في مراقبة المياه الإقليمية ومكافحة عمليات تهريب الأشخاص والممنوعات عبر البحر، كما جال في مدرسة القوات البحرية والمنشآت الجديدة المستحدثة لتطوير القاعدة.



وبعدها حضر تمرينًا بحريًّا يحاكي تحرير رهائن عقب اختطافهم ونقلهم على متن زورق في عرض البحر، ثمّ تفقَّدَ قاعدة بيروت البحرية حيث استمع إلى إيجاز حول مهماتها وزار مركز البحث والإنقاذ البحري.