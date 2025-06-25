وزير الدفاع بحث مع وفد بريطاني في آلية تطبيق الـ1701

استقبل وزير الدفاع ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، المستشار الدفاعي الأول للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأميرال البريطاني إدوارد أهلغرن، يرافقه السفير البريطاني هايمش كاول والملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلز سميث.



وخلال في اللقاء، تم عرض شامل للوضع العام في المنطقة ولبنان في ضوء المستجدات الحاصلة، وما قد تتركه من انعكاسات على الساحة اللبنانية.



كما جرى التطرق إلى آلية تطبيق القرار 1701 من قبل الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال التلال الخمس.



وتناول البحث أيضا الإجراءات المتخذة من قبل الجيش لضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.



سفيرة السويد



كما استقبل اللواء منسى سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم، وتم البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما حرب العدو الإسرائيلي و الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على الواقع اللبناني.



وتم البحث في آخر المستجدات في جنوب لبنان مع تأكيد أهمية التمديد لقوات "اليونيفيل" في شهر آب المقبل. كما تناول البحث التنسيق القائم مع الدولة السورية لضبط الحدود المشتركة.

