وزير الاتصالات: أطالب حزب الله بالمبادرة بالبدء بتسليم السلاح... وهذا ما أعلنه بشأن الاتصالات

وزير الاتصالات شارل الحاج لـ #حوار_المرحلة: أطالب حزب الله بالمبادرة بالبدء بتسليم السلاح #LBCINews pic.twitter.com/CyonPp2Q87
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 25, 2025
وزير الاتصالات شارل الحاج لـ #حوار_المرحلة: أطالب حزب الله بالمبادرة بالبدء بتسليم السلاح #LBCINews pic.twitter.com/CyonPp2Q87
وزير الاتصالات شارل الحاج لـ #حوار_المرحلة: أي تنظيم سيستخدم سلاحه في الخارج أو الداخل سيواجه الدولة pic.twitter.com/sTnvAsEAwO
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 25, 2025
وزير الاتصالات شارل الحاج لـ #حوار_المرحلة: أي تنظيم سيستخدم سلاحه في الخارج أو الداخل سيواجه الدولة pic.twitter.com/sTnvAsEAwO