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وزير الاتصالات: أطالب حزب الله بالمبادرة بالبدء بتسليم السلاح... وهذا ما أعلنه بشأن الاتصالات

أخبار لبنان
2025-06-25 | 15:55
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وزير الاتصالات: أطالب حزب الله بالمبادرة بالبدء بتسليم السلاح... وهذا ما أعلنه بشأن الاتصالات
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وزير الاتصالات: أطالب حزب الله بالمبادرة بالبدء بتسليم السلاح... وهذا ما أعلنه بشأن الاتصالات

طالب وزير الاتصالات شارل الحاج حزب الله بالمبادرة بالبدء بتسليم السلاح.

ورأى الحاج في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أننا سنرى تحالفات جديدة في المنطقة وأن التطبيع سيكون أساسيا في المرحلة المقبلة، معتبرا أن ايران يهمها أن يبقى النظام قائما.
 
وأكد أن أي تنظيم سيستخدم سلاحه في الخارج أو الداخل سيواجه الدولة.

وأكد الحاج أن موقف لبنان يتناغم مع الموقف العربي وأن حدود لبنان اليوم هي الهدنة مع إسرائيل.

وفي موضوع قطاع الاتصالات، أعلن أنه قرر منح الهيئة الناظمة للاتصالات الثلثين من صلاحياته لكي يحمي القطاع.

وكشف أنه سيتم اختيار رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات في خلال يومين، مشددا على ألا محسوبيات في هذه التعيينات.

وأكد أن سبب سوء خدمة الانترنت في لبنان هو أن الأموال التي كانت مخصصة لتحسين جودتها صُرفت في أماكن أخرى، مشيرا الى أن فواتير "أوجيرو" هي الأرخص في المنطقة ومن نصف أوروبا.

وشدد الحاج على أن دخول ستارلينك الى لبنان سيزيد من مداخيل الدولة ولن يخسرّها.
 
ووعد المشتركين الـ5 ملايين بأن كل مشاكل الاتصالات ستُحل قريبًا.

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