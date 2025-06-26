سلام بمناسبة السنة الهجرية: نأمل أن تكون مناسبة لتجديد الإلتزام بمسار الدولة... لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة

مع بداية السنة الهجرية الجديدة، أطيب التمنيات للبنانيين جميعاً، وللمسلمين خصوصاً.

نأمل أن تكون مناسبة لتجديد الالتزام بمسار الدولة، وبناء مؤسسات قادرة وفاعلة، تكرّس الاستقرار وتستعيد ثقة الناس.

لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة… نكتبها معاً. — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) June 26, 2025

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على إكس: "مع بداية السنة الهجرية الجديدة، أطيب التمنيات للبنانيين جميعًا، وللمسلمين خصوصًا. نأمل أن تكون مناسبة لتجديد الالتزام بمسار الدولة، وبناء مؤسسات قادرة وفاعلة، تكرّس الاستقرار وتستعيد ثقة الناس. لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة… نكتبها معًا."