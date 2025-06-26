الراعي إلتقى سفير فرنسا وكاهن رعية قطر

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، سفير فرنسا هيرفي ماغرو، وكانت مناسبة لتأكيد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانبه من خلال المؤتمر المرتقب لتقديم الهبات المالية. كما تم عرض للأوضاع المستجدة في الصراع الايراني الاسرائيلي.



كما استقبل الراعي كاهن رعية قطر الاب شربل مهنا المريمي الذي وضعه في أجواء مساربناء كنيسة مار شربل في قطر الذي يستمر وفق ما هو مخطط له.



ومن المتوقع أن ينتهي العمل بها في خلال أشهر قليلة، موجهًا الدعوة له باسم ابناء الرعية لترؤس قداس التدشين.