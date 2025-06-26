محطّة ذخائر القديسة تيريز… دير الأحمر

في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة

في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة

الأمين العام لـ"اللقاء الأرثوذكسي": لأن يظهر الحكام للجميع أن العدالة والمساواة قائمة فعلًا