منسق العلاقات الخارجية في “حزب الكتائب”: أي سلام شامل في المنطقة لن يتم من دون موافقة السعودية

أكّد منسق العلاقات الخارجية في “حزب الكتائب” مروان العبدالله أنّ أي سلام شامل في المنطقة لن يتم من دون موافقة السعودية، “فهي عرّابة الدول العربية وطالبت بتسوية أمور الفلسطينيين بعدالة”.

وقال للـLBCI: “السلاح الأقوى الذي تمتلكه إيران هو الوقت فهي تمتلك المكونات السامحة لها بالبقاء”.

وأضاف: “لا أعتقد أنّ "حزب الله" في موقع الدفاع عن إيران وعندما قُتل السيد حسن نصرالله إيران لم تقم باللازم”.

واعتبر أنّ البيئة الشيعية ترفض التضحية، بعد الآن.

ودعا إلى تسليم سلاح “حزب الله” في أسرع وقت ممكن.

أمّا عن ملف الانتخابات النيابية، فرأى العبدالله أنّ الحل الوحيد هو انتخاب المغتربين للنواب الـ128 “ولن نسمح لأحد عرقلة ذلك”.