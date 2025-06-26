جنبلاط: سلمنا سلاح "الاشتراكي" الى الدولة... ونتمنى على الأحزاب تسليم سلاحها

كشف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه عمل على تجميع سلاح الحزب "الاشتراكي" مركزياً وسُلّم للدولة منذ 3 أسابيع.



وتمنى جنبلاط في خلال مؤتمر صحافي، على الأحزاب تسليم سلاحها بالشكل المناسب إلى الدولة.



وقال: "صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط وإذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة بالشكل والطريقة المناسبة والسلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة".



وشدد جنبلاط على أنه "يجب ألّا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل"، لافتا الى أن التطبيع قد يحمل في طيّاته تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه وسيخفي كلّ البطولات.



ورأى جنبلاط أنه في جولة اليوم انتصرت اسرائيل والغرب بالتحالف مع الولايات المتحدة.

وأكد أ، مزارع شبعة كانت وستبقى سورية وأنها تحت القرار الأممي 242 وأن اسرائيل احتلتها.