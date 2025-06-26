الراعي استقبل السفير البابوي وعرض معه مواضيع كنسية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، وعرض معه لبعض المواضيع الكنسية.