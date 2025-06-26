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قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل

أخبار لبنان
2025-06-26 | 16:30
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قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل
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قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل

شدّد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، على أن إيران خرجت منتصرة من المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أنّ "وقف إطلاق النار شكّل إعلانًا رسميًا بسقوط أهداف العدوان".

وفي كلمة متلفزة مساء الخميس، رأى قاسم أنّ إيران واجهت عدواناً أميركياً مفتوحاً مدعوماً بادعاءات كاذبة، لكن تماسك الشعب الإيراني والتفافه حول قيادته أسقط رهانات الأعداء، وأفشل مشروع إخضاعها.

وصف التواجد الأميركي في المنطقة بأنه مخصص لحماية "إسرائيل"، وليس لضمان أمن شعوب المنطقة، مؤكدًا أن "كل الأدلة تثبت سلمية البرنامج النووي الإيراني رغم محاولات تشويهه لشرعنة العدوان".
لفت إلى أنّ المنظومة الصاروخية الإيرانية بقيت فاعلة، واستمرت في استهداف الكيان الإسرائيلي، رغم حجم الهجوم، ما يؤكد فشل المخطط الأميركي الإسرائيلي في تعطيل قدرات الردع الإيرانية، أو زعزعة استقرار نظامها.

واعتبر قاسم أن “إسرائيل كيان توسعي لن يكتفي بفلسطين ولا بالجولان، بل يسعى للهيمنة على المنطقة برمتها”، مشيرًا إلى أن "هدف المحور الأميركي-الإسرائيلي هو ضرب أي قدرة مستقلة داعمة للمقاومة، وتجفيف منابع الدعم لحركات التحرر، وفي طليعتها قضية فلسطين".

وأشاد بصمود "القوات المسلحة الإيرانية، وعلى رأسها الحرس الثوري، والدور الحاسم للأجهزة الأمنية"، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني أثبت مرة جديدة التزامه بنهج الثورة والقيادة".

أعاد التأكيد على أن "حزب الله ثابت على خيار المقاومة، ولن يخضع لأي إملاءات مهما بلغت التضحيات"، مشددًا: “هذا وطننا، وسنقاوم من أجل سيادته حتى التحرير الكامل”.

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