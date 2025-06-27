ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..

سجلت أسعار المحروقات في لبنان صباح اليوم ارتفاعًا جديدًا، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13,000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 14,000 ليرة، في حين شهد المازوت زيادة كبيرة بلغت 29,000 ليرة، بينما استقر سعر قارورة الغاز.



وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: 1,582,000 ل.ل



البنزين 98 أوكتان: 1,622,000 ل.ل



المازوت: 1,528,000 ل.ل



الغاز: 907,000 ل.ل