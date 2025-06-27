لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية في رسالة الى الرئيسين عون وسلام: لخفض أسعار تذاكر الـ MEA

وجهت "لجنة التنسيق اللُّبنانيَّة – الفرنسيَّة"، رسالتين مفتوحتين إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، طالبت فيهما "بالتحرك العاجل لمواجهة الأسعار الباهظة لتذاكر الطيران، من وإلى لبنان، التي تفرضها شركة الطيران الوطنية الميدل إيست (MEA)."



وأشارت في بيان الى أنها أرفقت "الرسالتين بعريضة موقعة من آلاف المواطنين اللبنانيين وأصدقاء لبنان، الذين اعتبروا أن الأسعار المعتمدة مبالغة فيها، وطالبوا بـ: تخفيض فوري لأسعار تذاكر MEA التي تعتمد منذ سنوات اسعارًا تفوق بكثير ما هو معمول به في دول الجوار والمنطقة وفتح الأجواء اللبنانية أمام شركات الطيران المنخفضة التكلفة (Low Cost)، من أجل تأمين منافسة عادلة وإتاحة السفر بأسعار في متناول الجميع".



وشددت على أن "غياب المنافسة لا يقيّد فقط حرية تنقل المواطنين، بل يؤثر أيضًا سلبًا على جاذبية لبنان السياحية، وعلى صلة البلاد بجاليتها المنتشرة في العالم. وفي بلد يرزح تحت أزمات متعددة، ليجب تشجيع التنقل من وإلى العالم، لما لذلك سندا للبنان".



ودعت "السلطات إلى الاستجابة لهذا المطلب المشروع"، طالبة من "المواطنات والمواطنين اللّبنانيين بدعم هذه الخطوة بما يؤمّن تعميق صلتهم بلبنان".