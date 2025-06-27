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الدفاع المدني:130 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية
أخبار لبنان
2025-06-27 | 06:14
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الدفاع المدني:130 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 130 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
-إخماد حرائق: 57: اعشاب:57، اعشاب+اشجار 1، آليات متنوعة:3، نفايات:3، مؤسسات:2، منازل:4، مستوعبات:1.
انقاذ:2
-اسعاف: 25: حالات طارئة:19، حوادث سير:1، نقل مرضى:5
-خدمات عامة: 8
-سلامة عامة:10
أخبار لبنان
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