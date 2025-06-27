الدفاع المدني:130 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 130 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:



-إخماد حرائق: 57: اعشاب:57، اعشاب+اشجار 1، آليات متنوعة:3، نفايات:3، مؤسسات:2، منازل:4، مستوعبات:1.



انقاذ:2



-اسعاف: 25: حالات طارئة:19، حوادث سير:1، نقل مرضى:5



-خدمات عامة: 8



-سلامة عامة:10

