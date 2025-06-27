المفتي قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية :الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الوحدة المسيحية – الإسلامية عماد هذا البلد، وهي شرط أساسي لأخلاقية لبنان، وان مصالح لبنان تتسع للجميع، وتاريخنا واحد، ومواثيقنا الروحية واحدة ومصيرنا واحد، ولا أقليات في هذا البلد بل عائلة وطنية يحكمها التكامل والمحبة والتضامن.

وقال قبلان في رسالته لمناسبة شهر محرم ورأس السنة الهجرية، من مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة: "ما نريده عائلة إسلامية مسيحية تحزن معا وتفرح معا. وعلى المستوى الإسلامي - الإسلامي، وحدتنا ليست بالروح والعيش معا فقط، بل بالقرآن والسنة النبوية والجوامع الأخلاقية. والسنة والشيعة كالجسد الواحد يقوم بعضه ببعض، فلا حياة للسنة والشيعة إلا بوحدتهم، وعظيم أخوتهم، التي افترضها القرآن، والتي لا تتعارض مع المسيحية وأخوتها الرسالية".

ولفت الى ان لبنان اليوم يختصره نداء الامام الحسين، الذي أكد أن الخليقة أمة واحدة، وأن الحق واحد، وأن العدل لا يتغير بالطوائف؛ ولا شيء فوق الحق والعدل. واكد ان ما نشكو منه في لبنان كثرة الفساد، وطغيان الحقد، والتمزيق الطائفي، والارتزاق السياسي والإعلامي، ونزعة الحرية بلا مسؤولية، والخصومة الوطنية، والمشاريع الزبائنية، والسياسات الارتجالية.

كما اكد ان الوحدة الوطنية هي قدس أقداس لبنان، ويجب تمكين شروطها. وان دين المسلم يمر بالمودّة المسيحية، والمحبة دين الله، والرأفة عنوان الرسالة المحمدية، ومشكاة التعاليم المسيحية. ورأى قبلان ان لبنان مظلوم وواقعه ينزف، وان برامجه السياسية قاصرة، وإعلامه يفرق، وأسواقه لا ضبط لها، ولوائحه مدوّلة، أما الحكومة فهي مطالبة بشراكة أبوية، وبرامج واجتماعية واقتصادية وتوجيهية.

واوضح ان إعمار ما دمّرته إسرائيل شرط لشرعية السلطة ووظيفتها، مشيرا الى ان إسرائيل عدو أبدي وان المقاومة فخر العائلة اللبنانية الوطنية، وواقع الشرق الأوسط يغلي بالأزمات، والقدرات الداخلية والسيادية حاجة ماسة لبقاء لبنان وإعادة بنائه بشكل صحيح وسليم. وحذّر من انه ليس لواشنطن حلفاء، بل حلفاؤها مصالحها، ولا شرعية لأي جهة تطلب منك أن تسلّم سلاحك لتفتك بك إسرائيل العدوانية، خصوصا وأن العرب يعيشون أسوأ لحظات الغربة والوحدة والفشل بسبب تمزقهم.

ولفت المفتي قبلان الى ان "اللحظة للوحدة العربية الإسلامية". وقال :" وغزة محنة العرب والمسلمين، والتطبيع أو أي مسمى آخر خيانة للتاريخ والضمير والإنسانية، والشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى تسوية إقليمية قوية، تجمع السعودية وتركيا وإيران وباكستان ومصر. فالأمة العربية الإسلامية قضية تاريخية، والدفاع السيادي قوة ومحبة ولقاء أبدي، فلا شرف كشرف الوحدة والتضحية والمحبة".