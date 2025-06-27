الرئيس عون يدين التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ويدعو لتحرّك دولي لوقف الانتهاكات

تابع الرئيس جوزاف عون التصعيد الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي النبطية وإقليم التفاح والسكان الآمنين، ودان استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق تشرين الثاني الماضي.



ولفت الى أن "إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحرّكًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة".