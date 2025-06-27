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الرئيس عون إستقبل سلام والسفير البابوي: إسرائيل ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
2025-06-27 | 07:46
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الرئيس عون إستقبل سلام والسفير البابوي: إسرائيل ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب
تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تطور الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها منطقتي النبطية وإقليم التفاح قبل ظهر اليوم، ولا سيما القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف الشقق السكنية والاحراج والتلال.
واطلع الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الاعتداءات، معربا عن ادانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في اعمالها العدائية منتهكة بذلك سيادة لبنان والاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي.
وقال الرئيس عون: "يبدو ان إسرائيل ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب على رغم المواقف المحلية والعربية والدولية التي تدين ممارساتها العدائية، وكأنها بذلك تضرب عرض الحائط القرارات والدعوات الى وقف العنف والتصعيد في المنطقة الأمر الذي يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات، ولا سيما من الدول التي رعت اتفاق تشرين الثاني الماضي وايدت مندرجاته وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، علما أن التصعيد الإسرائيلي لن يخدم الجهود المبذولة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة".
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اطلعه على نتائج الزيارة التي قام بها الى دولة قطر، والمحادثات التي اجراها مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوزراء المعنيين.
كما أجرى الرئيسان عون وسلام جولة أفق تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة.
واستقبل الرئيس عون السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا يرافقه المستشار المونسنيور جوفاني بيكياري.
وتم خلال الاجتماع عرض العلاقات اللبنانية مع الكرسي الرسولي في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى الفاتيكان قبل أسبوعين حيث التقى البابا لاون الرابع عشر وأمين سر الدولة الباباوية الكاردينال بييترو بارولين.
أخبار لبنان
جوزاف عون
نواف سلام
باولو بورجيا
إسرائيل
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