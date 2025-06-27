الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير يدعو القطاع الخاص الى تشغيل محركاته بالسرعة القصوى للإستفادة من موسم الصيف

أخبار لبنان
2025-06-27 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير يدعو القطاع الخاص الى تشغيل محركاته بالسرعة القصوى للإستفادة من موسم الصيف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
8min
شقير يدعو القطاع الخاص الى تشغيل محركاته بالسرعة القصوى للإستفادة من موسم الصيف

اعتبر رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير "أننا على أبواب مرحلة جديدة في المنطقة نأمل أن ترسخ الأمن والإستقرار، مشدداً على ضرورة سلوك طريق جديد وهو طريق النهوض لأنه طريق الخير وطريق قوة لبنان والحفاظ على هويته وتكريم الإنسان.  
ودعا شقّير القطاع الخاص اللبناني الى تشغيل محركاته بالسرعة القصوى وخاصة القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به للإستفادة من موسم الصيف الذي نعول عليه كثيراً على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
وفي جانب آخر، إقترح شقير تشكيل لجنة و"نحن من ضمنها"، مهمتها التعاقد مع إحدى الشركات الإستشارية لوضع مخطط توجيهي للنهوض بجونية، وأنا على ثقة بأن هذه المدينة الرائعة وبما لديها من مقومات هامة يمكنها الإنطلاق من جديد والعودة بقوة الى حلبة المنافسة بشكل سريع. 
من جهته اعتبر رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح جاك الحكيِّم "اننا كقطاع خاص، لدينا قناعة راسخة، بأن الإقتصاد هو العمود الفقري للدولة، وعلى هذا الأساس، لا يمكن الحديث عن بناء دولة حديثة تليق باللبنانيين من دون بناء إقتصاد قوي ومزدهر"، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أثبت فعالية وقدرة كبيرتين على الصمود في مواجهة أقوى الازمات المالية والمصرفية والإقتصادية، وحال دون الإنهيار الكلي، وشكل في مرحلة لاحقة قاطرة للتعافي، في العام 2023. 
وشدد الحكيِّم على ضرورة العمل معاً جميعاً لإعادة السياحة والتجارة شعلةً لروّاد ومحبّي هذه المنطقة، ومنارةً بين الأسواق اللبنانية.
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح برئاسة الحكيِّم مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير، تحت عنوان "متطلبات النهوض بالقطاع الخاص"، وذلك في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان في جونيه، بحضور حشد كبير من فعاليات المنطقة الرسمية والسياسية والمجالس المحلية ومجلس إدارة الجمعية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وتجّار المنطقة. 
الحكيّم 
بدايةً ألقى الحكّيم كلمة قال فيها "هذه البقعة الجغرافية من العالم والتي إسمها لبنان، لطالما كانت عبر الزمن موقع لتلاقي الحضارات وتفاعل الثقافات، لقد تألق أهل هذه المنطقة التي نحن منها جونية وكسروان الفتوح، الراقدة على أهم خليج في البحر الأبيض المتوسط يعتبر من أهم مراكز للتجارة و السياحة". وأضاف "اليوم، وأمام كل التحديات التي واجهت لبنان على مختلف المستويات، ومع إنطلاق العهد الجديد وانتخاب فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية لا بدّ من العودة الى جذور فكرنا وابداعنا والانتقال من جديد الى التجارة والأعمال والاستثمار- عماد النمو والازدهار. ولا بد هنا أيضاً من إقناع جميع المسؤولين والأحزاب، بأهمية تأمين الاستقرار من أجل تعزيز قطاعات التجارة والأعمال".
وأكد الحكيّم "نحن كقطاع خاص، لدينا قناعة راسخة، بأن الإقتصاد هو العمود الفقري للدولة، وعلى هذا الأساس، لا يمكن الحديث عن بناء دولة حديثة تليق باللبنانيين من دون بناء إقتصاد قوي ومزدهر"، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أثبت فعالية وقدرة كبيرتين على الصمود في مواجهة أقوى الازمات المالية والمصرفية والإقتصادية، وحال دون الإنهيار الكلي، وشكل في مرحلة لاحقة قاطرة للتعافي، في العام 2023. 
وقال الحكيّم نحن كجمعية تجار جونية نلتقي اليوم شخصيةً من أبرز الشخصيات المميزة في لبنان المعاصر، شخصية تلامس كل ما ذكرته وأكثر، شخصية من عمق التطور والابتكار، على مستوى مسيرة التجارة والاقتصاد، ودفعِ لبنان نحو الازدهار، إنه رئيس الهيئات الهيئات محمد شقير الذي قاد الهيئات الإقتصادية في اصعب الظروف وأكثرها تعيقداً في شراكة  تامة مع كل مكونات القطاع الخاص اللبناني وفي تواصل شبه يومي مع مسؤولي الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية وتلبية متطلبات القطاع الخاص".
وتابع "نلتقيه اليوم في هذا اللقاء الحواري الذي أردناه من القلب الى القلب تحت عنوان: متطلبات النهوض بالقطاع الخاص، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مبنى جونية الذي تم افتتاحها بحضور ورعاية غبطة أبينا البطريرك بشارة الراعي في آذار 2018 والذي جعل منه مركز لتسهيل معاملات قطاعاتنا الإنتاجية في المنطقة". وأضاف بصفتي عضواً في غرفة بيروت وجبل لبنان، ونحن كشركاء أساسيين في الهيئات الاقتصادية، نعلم علم اليقين بالإنجازات والقرارات والقراءات الصائبة التي كان يحققها معاليه، بالتشاور مع جميع أعضاء الغرفة. كما لا ننسى المطبّات التي ظهرت في الأعوام الماضية، والصعوبات التي عانى منها القطاع التجاري. 
ولفت الحكيم الى أنه بعد إنتخابات هيئتنا الإدارية لجمعية تجار جونية وكسروان الفتوح عرضنا معه موضوع تفعيل الأسواق التجارية، فكان الجواب أنا الى جانبكم. وطرحنا موضوع إنارة الاوتوستراد من نهر الكلب حتى كازينو لبنان وقال أنا الى جانبكم. وقلنا نريد جونية مزدهرة فقال أنا معكم، مؤكداً ضرورة العمل جميعاً،ومعاً،لإعادة السياحة والتجارة شعلةً لروّاد ومحبّي هذه المنطقة، ومنارةً بين الأسواق اللبنانية.
شقيّر 
ثم تحدث شقّير فقال يسعدني ويشرفني أن أكون هنا اليوم معكم في هذا اللقاء الجامع بدعوة كريمة من جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح برئاسة الصديق جاك الحكيِّم، في هذه المدينة والمنطقة الرائعة والجميلة جداً والمميزة بأهلها والمحببة على قلبي وقلوب كل اللبنانيين.
وقال "لقد كنا دائماً معاً في تواصل وتعاون مباشر ومستمر مع فعاليات المنطقة الذين نكن لهم كل محبة وإحترام، ومع قطاعها الخاص الفعال والمبادر، وما مبنى الغرفة الذي نتواجد فيه الآن، والذي رعى إفتتاحه وباركه، سيدنا العزيز البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، سوى إحدى جوانب هذا التعاون المشترك".
وتوجه شقيّر بالشكر الجزيل للصديق جاك الحكيِّم على هذه المبادرة، وهو زميل عزيز في مجلس إدارة الغرفة، عملنا سوياً في رفقة درب لأعوام طويلة منذ العام 2010 لترسيخ مكانة القطاع الخاص ودوره الريادي في الإقتصاد، مشيراً الى انه التقى الحكيّم مراراً قبل وبعد إنتخابه مجدداً رئيساً لجمعية تجار جونية، وفي كل مرة كان موضوع اللقاء الاساسي التعاون سوياً من أجل النهوض بجونية.
واعتبر شقّير نحن اليوم في مرحلة جديدة بكل ما للكلمة من معنى، بدأت مع إنتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتشكيل حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وكما يبدو أننا على أبواب مرحلة جديدة في المنطقة نأمل أن ترسخ الأمن والإستقرار. أمام هذا الواقع الجديد، وبعدما مر لبنان بنحو ست سنوات أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها الأسوأ في تاريخه، لا بد من سلوك طريق جديد وهو طريق النهوض لأنه طريق الخير وطريق قوة لبنان والحفاظ على هويته وتكريم الإنسان.  
ودعا شقّير القطاع الخاص اللبناني الى تشغيل محركاته بالسرعة القصوى وخاصة القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به للإستفادة من موسم الصيف الذي نعول عليه كثيراً على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
وأكد شقّير أنه بعد كل الأزمات والمشاكل التي مررنا بها خلال نحو 20 عاماً، يجب أن يكون تعلم الجميع من تجارب الماضي المريرة، أنه ليس لدينا خيار سوى الدولة. من هنا ومن أجل تحقيق أهدافنا المرجوة في النهوض لا بد من سلوك الطريق الآتي:
إعادة بناء الدولة، ترسيخ الإستقرار وبسط الأمن، تفعيل القضاء، إتخاذ كل الخطوات التي تؤمن ظروف مناسبة للأعمال والإستثمار، تفعيل دور لبنان وحضوره على المستوى العربي والدولي..
هذا سيؤدي حتماً الى تحقيق النمو الإقتصادي والإزدهار.. تكبير حجم الإقتصاد الوطني.. زيادة مداخيل الدولة.. وتحسين مداخيل اللبنانيين، مشدداً على أن هدفنا الحفاظ على هوية لبنان التي لا مثيل لها في العالم، وإعادة لبنان كمركز إقتصادي وحضاري مرموق في المنطقة، 
كما كان القطاع الخاص على الدوام، سنبقى يداً بيد من أجل لبنان.
وختم كلمته بإقتراح تشكيل لجنة ونحن من ضمنها، مهمتها التعاقد مع إحدى الشركات الإستشارية لوضع مخطط توجيهي للنهوض بجونية، وأنا على ثقة بأن هذه المدينة الرائعة وبما لديها من مقومات هامة يمكنها الإنطلاق من جديد والعودة بقوة الى حلبة المنافسة بشكل سريع. 
 

أخبار لبنان

القطاع

الخاص

تشغيل

محركاته

بالسرعة

القصوى

للإستفادة

الصيف

LBCI التالي
"المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
الجيش: إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات في منطقة بسيبس - الهرمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-02

إجتماع تشاركي بين الهيئات الإقتصادية ووزيرة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي وإنجاح موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-23

جلسات حوارية بين ألفا وتاتش برعاية وزير الاتصالات قبيل موسم الصيف

LBCI
اقتصاد
2025-06-16

الأشقر: تداعيات سلبية كبيرة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على موسم الصيف

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-11

تدابير سير لمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في قرطبون - مستيتا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:19

وزير الصحة: إقفال مركز للتجميل في بيروت بناء على الكشف الميدانيّ

LBCI
أخبار لبنان
13:12

مخزومي للحزب: سلاحكم فقد كل وظائفه وإسرائيل تتخذ منه ذريعة لاستمرار احتلالها واستهدافاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:57

البقاع في استقبال ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع: أرض الحب والسلام

LBCI
أخبار لبنان
11:54

وزارة الزراعة تستخدم الطائرات المسيّرة لرصد التعديات الحرجية: ضبط مشحرة مخالفة في كسروان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-03

وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا المشترك مع فرنسا منع إيران من حيازة سلاح نووي

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-14

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات

LBCI
آخر الأخبار
12:59

وزير الخارجية الإسرائيلي: "من واجب" العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-25

انقطاع الكهرباء عن نيس الفرنسية بعد واقعة مماثلة في كان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:57

البقاع في استقبال ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع: أرض الحب والسلام

LBCI
أخبار لبنان
11:54

وزارة الزراعة تستخدم الطائرات المسيّرة لرصد التعديات الحرجية: ضبط مشحرة مخالفة في كسروان

LBCI
أخبار لبنان
08:35

اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة

LBCI
أمن وقضاء
08:27

غارات إسرائيلية عنيفة جنوباً... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:10

جولة ذخائر القديسة تريزيا مستمرة... ومحطتها في جديدة المعلقة في زحلة

LBCI
أخبار لبنان
06:24

المفتي قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية :الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:10

الراعي: نعمة القلب الأقدس مطلوبة لقادة الوطن كي يحملوا هم الشعب

LBCI
أمن وقضاء
04:26

إسرائيل تستهدف النبطية بسلسلة غارات عنيفة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:30

قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:03

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
10:13

قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها

LBCI
منوعات
13:30

تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل

LBCI
أخبار دولية
10:18

وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران

LBCI
فنّ
05:16

بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)

LBCI
حال الطقس
01:31

تفاصيل طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
08:00

أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More