فادي كرم: بنود وقف اطلاق النار واضحة ولا يوجد شيء اسمه جنوب الليطاني أو شماله

رأى النائب فادي كرم أن "ما تبقى" من محور الممانعة في لبنان ما زال متمسكا بأفكار عاجزة عن تحقيق أي شيء لمصلحة لبنان وهو يبدّي مصالح أيديولوجيته على حساب مصالح اللبنانيين.



واعتبر في حديث للـLBCI، أن المطلوب هو الإلتزام باتفاق وقف اطلاق النار، مشيرا الى أن بنود وقف اطلاق النار واضحة ولا يوجد شيء اسمه جنوب الليطاني أو شماله.

وقال كرم: "عندما يكون كل من الجيش والدولة اللبنانية والقرار السياسي حاسما، فلن يبقى أمام حزب الله الا خيار تسليم سلاحه".