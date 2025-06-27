مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل

أقرّ المجلس الوزاريّ معظم بنود جدول الأعمال، لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.

ولفت مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إلى رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءًا من الشهر المقبل.

وشدّد على وجوب انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها.

وأشار مرقص إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام، استعرض زيارة الموفد الأميركيّ توم براك الذي تقدم بمجموعة اقتراحات في شأن وقف إطلاق النار”.

ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون المقترحات الأميركية، وسيناقشها غدًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".