وزارة الزراعة تستخدم الطائرات المسيّرة لرصد التعديات الحرجية: ضبط مشحرة مخالفة في كسروان

في خطوة نوعية تعكس التوجّه نحو الرقمنة وتعزيز أدوات المراقبة البيئية، بدأت وزارة الزراعة باعتماد الطائرات المسيّرة (الدرون) ضمن آلية متطورة لرصد التعديات على الثروة الحرجية، في إطار خطتها لحماية الغابات وتعزيز الحوكمة البيئية.

وقد أثمرت هذه التجربة الميدانية عن كشف مشحرة مخالفة في قضاء كسروان، حيث وُثّقت المخالفة عبر التصوير الجويّ، وعلى الأثر تم تسطير محضر ضبط بحق المرتكب، وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن استخدام الدرون يأتي في سياق تطوير أدوات العمل الرقابي وتوسيع نطاق الرصد الجغرافي للمخالفات الحرجية، بما يتيح التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وشددت على أن هذه التقنية ستُستخدم بشكل منتظم في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً في المواقع الحرجية الحساسة التي يصعب الوصول إليها، بهدف رصد القطع العشوائي، المشاحر غير المرخصة، وأعمال التعدي على الملك العام الحراجي.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني يهدد الثروة الحرجية، مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الغابات وملاحقة المعتدين بالتنسيق مع القوى الأمنية والقضاء المختص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة لتحديث القطاع البيئي – الزراعي وتعزيز الرقابة على الموارد الطبيعية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.