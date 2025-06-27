مخزومي للحزب: سلاحكم فقد كل وظائفه وإسرائيل تتخذ منه ذريعة لاستمرار احتلالها واستهدافاتها

تساءل النائب فؤاد مخزومي عن مدة استمرار “تقصير الدولة واستقالتها من دورها”، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب ومشاهد الدمار والانفجارات.

وقال: “متى تتخذ القرار ببسط سلطتها، وبتطبيق الدستور واتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، لحماية لبنان وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال الإسرائيليّ”؟

وتوجّه إلى “حزب الله” بالقول: “سلاحكم فقد كل وظائفه، وإسرائيل تتخذ منه ذريعة لاستمرار احتلالها واستهدافاتها، وأهل الجنوب والضاحية وكل لبنان يدفع الثمن على كل الصعد”.

ودعاه إلى تسليم سلاحه للدولة، “كي يؤدي الجيش واجبه في حماية لبنان، وكفى مغامرات وانتحارا وخسائر في البشر والاقتصاد”.