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ميناسيان استقبل لاوندوس... وتشديد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار
أخبار لبنان
2025-06-27 | 15:02
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ميناسيان استقبل لاوندوس... وتشديد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار
استقبل كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الـ21 ميناسيان، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، يرافقه العميد جميل طعمة، مدير مكتبه، وذلك في الصرح البطريركي، بحضور مسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.
وأشاد ميناسيان بالدور الحيوي الذي يضطلع به جهاز أمن الدولة، مشدّداً على أهمية التضامن بين المؤسّسات الأمنية والروحية، كركيزة أساسية في تحصين الوطن والدفاع عن كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، في ظلّ التحديات المصيرية التي تمرّ بها البلاد.
وتطرّق إلى الحضور الأرمني التاريخي في لبنان، مشيراً إلى أنّ الشعب الأرمني، الذي وجد في هذا الوطن ملاذاً بعد المحن الكبرى، لم يتوانَ عن بذل الدم والتضحية في سبيله، مجسّداً أسمى معاني الوفاء والانتماء. وأكد أن الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني، وهم ملتزمون، جيلاً بعد جيل، ببناء الدولة وحماية وحدتها ومؤسّساتها.
كما تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان على مختلف الصعد، حيث شدّد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون البنّاء بين جميع القوى الفاعلة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
أخبار لبنان
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