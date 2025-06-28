وزارة الداخلية والبلديات نعت عنصرًا من قوى الأمن الداخليّ

نعت وزارة الداخلية والبلديات عنصرًا من قوى الأمن الداخليّ.

وقالت إنّه انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه “ليذكرنا بأنّ هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان”.

وأضافت: “الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير وتحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء”.