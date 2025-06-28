وزارة الداخلية والبلديات نعت عنصرًا من قوى الأمن الداخليّ

نعت وزارة الداخلية والبلديات عنصرًا من قوى الأمن الداخليّ.
وقالت إنّه انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه “ليذكرنا بأنّ هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان”.
وأضافت: “الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير وتحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء”.
اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي ، انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان.
الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير.
تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء.
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) June 28, 2025
اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي ، انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك من يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان.
الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير.
تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء.