أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية يخوضون إنتخابات أعضاء الرابطة...

يخوض أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية إنتخابات أعضاء رابطة أساتذة التعليم الثانوي الذين يبلغ عددهم ١٨ عضواً، وذلك في ثانوية عمر فروخ في الطريق الجديدة.



وفيما شهدت هذه الإنتخابات مقاطعة من عدد من المكاتب التربوية والأحزاب، وترشح لائحة واحدة فقط مدعومة من الحزب الشيوعي والجماعة الإسلامية وبعض المستقلين، سُجلت حركة إقتراع خجولة.



فمن أصل ٥٠٨ استاذ اقترع فقط ١٩٥، وفي حال لم يقترع العدد المطلوب من الأساتذة اي النصف زائد واحد حتى الساعة الرابعة اي موعد اقفال صناديق الإقتراع سيتم تأجيل الإنتخابات لموعد لاحق.